Ausstellung in Waiblingen: Künstlerinnen lassen sich von einem Badesee und alten Zeitschriften inspirieren

Gegensätze ziehen sich an: Die Berliner Künstlerinnen Isabelle Borges und Joanna Buchowska machen erstmals eine gemeinsame Ausstellung – und zwar in Waiblingen.
Joanna Buchowska mag Experimente. Und so war die Künstlerin zwar erstaunt, aber offen für den Vorschlag, den Nadine Müller und Hendrik Schulze Kalthoff machten. Die Betreiber der Galerie Neuer Kunstverlag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wollten Buchowskas Werke nämlich in einer Ausstellung mit denen von Isabelle Borges präsentieren. „Ich dachte: ,Wir beide zusammen? Oha’“, erzählt Joanna Buchowska, „unsere Arbeiten sind doch so unterschiedlich.“