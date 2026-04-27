Doris Marten komponiert aus farbigen Linien Gemälde, die sie auf Leinwand, Verbundplatten und sogar auf gebrauchte Schallplatten malt. Nun stellt sie ihre Arbeiten in Waiblingen aus.
Knalliges Pink, leuchtendes Türkis, Violett oder Petrol – wer die Arbeiten von Doris Marten betrachtet versteht, wenn sie sagt: „Farbe ist das, was mich interessiert.“ Bis zum 31. Juli zeigt die Galerie Neuer Kunstverlag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unter dem Titel „Visual Recordings“ die farbintensiven Gemälde und Objekte der Berliner Künstlerin.