Doris Marten komponiert aus farbigen Linien Gemälde, die sie auf Leinwand, Verbundplatten und sogar auf gebrauchte Schallplatten malt. Nun stellt sie ihre Arbeiten in Waiblingen aus.

Knalliges Pink, leuchtendes Türkis, Violett oder Petrol – wer die Arbeiten von Doris Marten betrachtet versteht, wenn sie sagt: „Farbe ist das, was mich interessiert.“ Bis zum 31. Juli zeigt die Galerie Neuer Kunstverlag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unter dem Titel „Visual Recordings“ die farbintensiven Gemälde und Objekte der Berliner Künstlerin.

Doris Marten arbeitet ganz traditionell mit Ölfarbe, die sie konsequent in Form von Linien oder Streifen aufbringt. Mal auf Leinwand, mal auf Alu-Verbundplatten oder aber auf Vinyl. Denn Doris Merten nutzt auch ausgemusterte Singles und Langspielplatten als Bildträger. Die Bandbreite reicht – das zeigt der Blick auf die signierte Rückseite – von Roger-Whittaker-Alben über die Egerländer Musikanten bis hin zu Beethovens 9. Sinfonie.

„Ich habe eine unerschöpfliche Quelle für alte LPs“, sagt die Künstlerin. Sie ist sogar mit dieser verheiratet. Mehr als tausend Platten hat Doris Marten schon in Rundbilder verwandelt, hat die nicht mehr gefragten akustischen Datenträger in visuelle Aufzeichnungen transformiert. Dazu braucht es Ölfarbe und eine ruhige Hand – die genaue Technik bleibt Martens Geheimnis. Nachdem sie die Farbe aufgebracht hat, fädelt die Künstlerin die Platten in ihrem Atelier auf Gewindestangen, fixiert sie mit Wäscheklammern und lässt sie trocknen.

Alte Singles in neuem Outfit: Doris Martens Arbeit „Hours of passion“. Foto: Gottfried Stoppel

Manche von ihnen haben später einen Soloauftritt, andere präsentiert sie paarweise oder zu Hunderten, wie beispielsweise die fast 13 Meter lange und knapp zweieinhalb Meter hohe Installation „Around the world“ in der Zentrale der Westdeutschen Lotterie in Münster. In der Serie „Zip“ arrangiert und verschraubt Doris Marten Vinylplatten zu kompakten Körpern und verpasst den einzelnen Langspielplatten oder Singles farbige Kanten, sodass Objekte mit Ringelmuster entstehen.

Jede Linie ist mit Hingabe gezogen

„Jede Linie ist ein Symbol für den Moment, die Gegenwart, das Jetzt“, sagt Doris Marten. Und jede Linie ist von ihrer Hand gezogen – „mit Hingabe“, wie sie sagt. Teils nutzt sie eine Schiene dafür, teils arbeitet sie freihand. Und zwar so präzise, dass manche Betrachter ihre Arbeiten für Drucke halten. Doch wer genau hinschaut, erkennt, dass da bei aller Perfektion ein Mensch zugange war. Zu sehen ist das beispielsweise an Pinselspuren oder erhöhtem Materialauftrag. „Man soll das Individuum, das es hergestellt hat, noch erkennen“, sagt Doris Marten, die sich als konzeptuelle Künstlerin sieht.

Auf die Linie ist Doris Marten im sechsten Semester an der Akademie der bildenden Künste Nürnberg gekommen. Dort studierte sie ab 1992 Malerei, Grafik und Objektkunst, nachdem sie zuvor eine Ausbildung zur Trickfilmzeichnerin absolviert hatte. Weil die PC-Arbeit in der Branche immer wichtiger wurde und weil sie mit Farbe arbeiten wollte, entschied sie sich danach für ein Kunststudium. „Kunst ist das, was uns gerade beschäftigt, ist Zukunft und Vergangenheit“, sagt Marten. Im digitalen Zeitalter herrsche ein Dokumentationswahn, in dem rein gar alles erfasst werde. Das will Doris Marten in ihrer Kunst spiegeln – und dabei die Verbindung zum traditionellen Gemälde halten. Deshalb malt sie mit Ölfarbe.

„Kunst ist das, was uns gerade beschäftigt“

Den Entstehungsprozess ihrer Arbeiten vergleicht Doris Marten mit dem Schreiben. Ihre Gemälde malt sie von links nach rechts und startet dabei mit einer Grundidee bezüglich der Farbzusammenstellung, von der sie dann stets abweicht: „Sonst ist es zu langweilig.“

Bei ihren Arbeiten geht es um Erinnerung, welche die Bilder durch Farbe auslösen. Jeder farbige Strich ist eine Momentaufnahme, die Marten aufzeichnet. Und jede neu gemalte Linie reagiert auf die Linien, die schon da sind.

Visual Recordings

Ausstellung

Die Arbeiten sind vom 27. April bis zum 31. Juli in der Galerie Neuer Kunstverlag, Beim Hochwachtturm 2, in Waiblingen zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten

„Visual Recordings“ kann montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags nach Vereinbarung besichtigt werden.