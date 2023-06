11 Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Mehr als 50 Dinosaurier, lebensgroß und als originalgetreue Rekonstruktionen präsentiert, zeigen sich aktuell auf der Festwiese an der Krehlstraße dem interessierten Publikum in Stuttgart-Vaihingen. Die bis zu acht Meter hohen und 28 Meter langen Urzeitechsen sind dort seit Fronleichnam zu sehen und präsentieren teils in Dioramen inmitten ihrer einst natürlichen Umgebung. „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“ heißt die Schau, die nach Angaben der Veranstalter zu den spektakulärsten ihrer Art in Europa zählt.