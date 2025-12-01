Ausstellung in Stuttgart-Ost: Wo Menschen ohne Obdach leben, manchmal auch sterben

In der Fotoausstellung „Stuttgarter Lieblingsplätze” der Stiphtung Christoph Sonntag zeigen Menschen mit Straßenerfahrung ihre besonderen Orte in der Stadt.
„Schau, da waren wir auch schon!” Opa Erich zeigt im Wohncafé Ostheim auf ein Bild und erklärt seiner Enkelin: „Da sind wir schon spazieren gegangen. Das ist, wenn man von der König-Karls-Brücke runter zum Wasen will, da läuft man da durch.” Das Bild zeigt die „Hall of Fame” unter der Brücke. Es ist Teil der Fotoausstellung „Stuttgarter Lieblingsplätze”, in der obdach- oder wohnungslose Menschen ihre ganz persönlichen Orte in Stuttgart zeigen und erzählen, was sie damit verbinden.