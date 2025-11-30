Seit 70 Jahren begeistert sich Karls Isele ungebrochen für Spielzeugeisenbahnen. Er und andere Sammler zeigen jedes Jahr im Advent ihre Schätze. So auch an diesem Wochenende.
Man kann es sich gut vorstellen, wie groß die Augen des kleinen Karls regelmäßig wurden, wenn wieder eine der riesigen schwarzen Lokomotiven zischend und dampfend auf dem Bahnsteig einfuhr. „Die Lokführer lehnten sich bei schönem Wetter immer lässig aus dem Fenster ihres Führerhauses“, erinnert sich Karl Isele, wenn er zurück an seine Kindertage in Südbaden denkt. „Coole Typen, würde man heute sagen.“