Im soziokulturellen Zentrum Kulturkabinett gibt es Ende Januar eine Ausstellung mit Werken von Yana Duga zu sehen. Sie sagt: Kunst braucht Krisen. Warum?
Das 54 Jahre alte soziokulturelle Zentrum Kulturkabinett (KKT) in Stuttgart bildet neben Theater regelmäßig auch eine Bühne für zeitgenössische Kunst. Am Freitag, 30. Januar, stellt die Künstlerin Yana Duga dort ihre Werke aus. Dugas Bilder, die sie mit Buntstiften zeichnet oder mit Ölfarben farbenfroh malt, entführen in eine Welt voller Ausdruckskraft und Emotion. „Oft zeigen ihre Werke zwei Figuren, die in alltäglichen Situationen miteinander interagieren – beim Gespräch, im Spiel oder in einem Moment stiller Nähe“, erklärt Amina Ousman-Daouda, Co-Geschäftsführerin des KKT.