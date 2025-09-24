Ausstellung in Stuttgart: Evangelische Landeskirche spart – Bibelmuseum fällt Rotstift zum Opfer

Zehn Jahre nach seiner Gründung muss das Bibliorama, das Bibelmuseum im Hospitalviertel in Stuttgart, schließen. Die evangelische Landeskirche hat dafür kein Geld mehr.
Im Mai haben Beate Schuhmacher-Ries und das kleine Team vom Bibliorama noch Jubiläum gefeiert: zehn Jahre Bibelmuseum im Hospitalviertel. Die Freude darüber war allerdings verhalten oder besser gesagt getrübt. Denn nur wenige Wochen zuvor hatte die Synode der evangelischen Landeskirche in Württemberg umfangreiche Sparpläne erörtert, die auch das kleine Museum nicht aussparten.