Ausstellung in Stuttgart: Einblicke ins ehemalige Statistische Landesamt

Im Rahmen des zweiten IBA-Festivals wird am 17. Mai erstmals das ehemalige Statistische Landesamt in Heslach Schauplatz einer Veranstaltung sein: Die Initiative Schoettle-Areal zeigt an diesem Tag in dem leer stehenden Bürokomplex eine Ausstellung zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Gebäudes, des Areals sowie des Stadtquartiers. Umrahmt werden soll die Ausstellung von einem Fest auf dem Schoettle-Areal mit Livemusik, Performances, künstlerischen Installationen sowie einer langen Tafel, an der ab 18 Uhr zum gemeinsamen Essen eingeladen wird.