In Stuttgart wird eine Projekt zur Dragkunst lebendig. Mit dabei der Urbacher Kostümschneider Timo Neumann, der in der Szene als Tina Glamor bekannt ist und seine Glitzeroutfits zeigt.

Eine Uniarbeit über Drag – wo gibt's denn so etwas? An der kleinen privaten Hochschule für Design mitten in Frankfurt, an der Lisa Weisser studiert, war man angesichts ihrer Idee, sich auf 80 Seiten mit der bunten Kunst der Travestie zu beschäftigen, erst mal eher skeptisch. „Ich bekam ganz schön Gegenwind, weil sich niemand vorstellen konnte, dass das wirklich was werden könnte“, sagt die junge Studentin, die sich davon nicht beirren ließ. „Das war eher eine Motivation. Ich dachte mir, die sollen einfach mal abwarten, ich werde das schon schaffen und es ihnen zeigen.“

Also schnappte sich die 23-Jährige ihre Kamera. Oder besser gesagt: Sie lieh sich die Kamera ihres Opas aus – und wird sie wohl auch nicht mehr zurückgeben – und zog für das ambitionierte Projekt quer durch Deutschland, um Travestiekünstler zu besuchen, mit denen sie sich vorab vernetzt hatte, um ihnen über die Schulter zu schauen, ihre Geschichte aufzuschreiben und sie mit der Linse einzufangen. „Das Thema hat mich schon immer interessiert. Und plötzlich stand ich bei Shows in der ersten Reihe, bekam intime Einblicke und wurde offen und herzlich willkommen geheißen.“

Unter dem Markennamen Tina Glamor schneidert Timo Neumann

Einer, der ihr im Zuge ihrer Recherchen auch bereitwillig die Türe öffnete und ihr bei einem Kaffee viele Einblicke in sein Leben und die Szene gab, war Timo Neumann. Der 34-Jährige lebt in Urbach. Wenn er dort in seinem schicken Haus die Tür zum Atelier öffnet, betritt er die Welt seines Alter Egos: Als Dragqueen Tina Glamor hatte er in der Vergangenheit zahlreiche Auftritte. Und auch wenn sie selten geworden sind – geblieben sind die Zugehörigkeit zur Dragszene und seine Bühnenkostüme. Denn unter dem Markennamen Tina Glamor schneidert Timo Neumann Travestie-, Theater- und Faschingskostüme, die er von seinem kleinen Atelier aus über das ganze Land sowie darüber hinaus verschickt.

Lisa Weisser mit Dragqueen Jessica Walker, die sie liebevoll als „ihre Dragmutter“ bezeichnet. Foto: privat

Über die Arbeit von Lisa Weisser ist der 34-Jährige sehr happy – noch glücklicher macht Timo Neumann alias Tina Glamor die Tatsache, dass das studentische Projekt nicht nur ein voller Erfolg an der Uni wurde, sondern jetzt sogar in eine Ausstellung zum Thema Drag in Stuttgart mündet. „Das ist in unserer heutigen Zeit, in der wir eher wieder Schritte zurückmachen und queere Sichtbarkeit zunehmend unter Druck steht, sehr wichtig und längst überfällig“, sagt Timo Neumann und erinnert sich an seine Anfangszeit. Damals, mit ungefähr 15 Jahren, sei er ohne Probleme mit voller Montur als Dragqueen S-Bahn gefahren. „Das würde ich mich heute nicht mehr trauen. Zu groß wäre meine Angst vor Übergriffen.“

Hier setzt die Ausstellung „Naked self – making drag visible“ an – Drag erlebbar machen und mit Vorurteilen aufräumen. Entstanden ist ein multimediales Projekt mit einer immersiven Ausstellung inklusive begehbarem Backstagebereich, Designs und Liveperformance. „Das Ganze ist ein Herzensprojekt für mich geworden. Es soll nicht nur darum gehen, wie Drag aussieht, sondern was es mit einem macht und wie es sich anfühlt“, erklärt Lisa Weisser.

Dragkunst – mehr als Verkleiden und Schminken

Heißt: Es wird eine Show geben, Einblicke in die Kostüme von Timo Neumann, viele Fotografien, aber auch einen kleinen Schminkbereich mit großem Spiegel und eine Wand, an der die Besucher Fotos, die sie von einer nackten Körperstelle gemacht haben, anpinnen können. „Alles soll unter dem Leitgedanken ‚Who are you, when no one is watching‘ stehen“, erklärt Lisa Weisser, die zeigen möchte, dass es bei der Dragkunst nicht nur ums Verhüllen und Schminken geht, sondern auch darum, durchs Verkleiden mit schillernden Stoffen Inneres nach außen zu bringen.

Für Lisa Weisser ist das Projekt längst zur Herzensangelegenheit geworden – hier hält sie den Moment mit Dragqueen Gracia Gracioso fest. Foto: privat

Apropos: Im Atelier von Timo Neumann weiß man vor Buntem und Glitzerndem gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Nähmaschinen, Nähgarn und Federn in allen Farben, eine überdimensionale Perücke aus Schaumstoff, Rüschen, Holzleim zum Paillettenkleben – der Kontrast zum restlichen Haus des Bauzeichners könnte wohl nicht größer sein. Auf den wenigen Quadratmetern des kleinen Raumes mit all den Farben, Federn und dem vielen Glitzer, weht ein Hauch von Moulin Rouge. Weil er den Job nicht hauptberuflich macht, kann er sich die Aufträge für die Bühnenkostüme und Kopfbedeckungen aussuchen und nur das annehmen, was besonders kreativ ist und ihm Spaß macht.

Gelernt hat er das Handwerk nicht. „Ich habe mir das alles selbst beigebracht, ohne Nähkurs, komplett autodidaktisch. Kostüme und Verkleiden waren einfach schon immer mein Ding.“ Kein Wunder: Denkt Timo Neumann an seine Kindheit, dann fallen ihm sofort die Weihnachts- und Geburtstagsfeste mit kleinen Play-back-Showeinlagen ein, mit denen alle viel Spaß hatten – Verkleiden war Programm in der Großfamilie Neumann. „Wir waren Karnevalsfans“, sagt Timo Neumann, der aus der Not heraus zur Dragqueen wurde.

Als unscheinbarer Teenager kam er oft nicht in Clubs rein. „Eines Tages hatte ich genug. Ich ging heim und stylte mich mit Klamotten meiner Schwester, einer Perücke und jeder Menge Fantasie und Talent zur Travestielady, die ohne Probleme hereingelassen wurde.“ Der Beginn einer beachtlichen Laufbahn als Tina Glamor. „Für mich war Drag immer lebendige Performance, die mithilfe von Humor und ein bisschen Rebellion Menschen zusammenbringt und Barrieren überwindet. Dafür steht auch die Ausstellung“, sagt er.

Lisa Weisser backstage bei Harpy Fatale – die 23-jährige Studentin hat sich schon immer für Dragkunst interessiert. Foto: privat

Dass die Ausstellung in Stuttgart stattfindet, liegt übrigens daran, dass Studentin Lisa Weisser dort aktuell in einer Werbeagentur tätig ist. „Ich habe mich dann umgehört, und es war schwierig, mit quasi null Budget eine Location zu finden. Durch Zufall hat es dann im Westen geklappt.“ Mit im Gepäck hat die Studentin aus Frankfurt dabei auch Fotos, die sie mit der Dragqueen Jessica Walker zeigen. „Sie war mein allererster Kontakt in der Dragszene, quasi meine Dragmutter, könnte man sagen. Und jetzt ist aus diesen Anfängen so etwas Tolles entstanden.“

Drag erlebbar – Ausstellung „Naked self“

Die multimediale Ausstellung „Naked self – making drag visible“ ist am Samstag, 20. Juni, ab 11 Uhr im „Kultur im Kiosk – Glück im Quartier“, in der Augustenstraße 127 in Stuttgart-West zu sehen. Der Eintritt ist frei. Besucher dürfen aber zahlen, so viel sie mögen und können, und es ist keine Reservierung nötig. Für die Vernissage am Tag vorher, Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr jedoch schon. Das Konzept und die Fotografien stammen von Lisa Weisser in Zusammenarbeit mit Tina Glamor. Alle Details zur Veranstaltung sowie die Reservierungsmöglichkeit für die Vernissage findet man auf Instagram unter @nakedself_