In Stuttgart wird eine Projekt zur Dragkunst lebendig. Mit dabei der Urbacher Kostümschneider Timo Neumann, der in der Szene als Tina Glamor bekannt ist und seine Glitzeroutfits zeigt.
Eine Uniarbeit über Drag – wo gibt's denn so etwas? An der kleinen privaten Hochschule für Design mitten in Frankfurt, an der Lisa Weisser studiert, war man angesichts ihrer Idee, sich auf 80 Seiten mit der bunten Kunst der Travestie zu beschäftigen, erst mal eher skeptisch. „Ich bekam ganz schön Gegenwind, weil sich niemand vorstellen konnte, dass das wirklich was werden könnte“, sagt die junge Studentin, die sich davon nicht beirren ließ. „Das war eher eine Motivation. Ich dachte mir, die sollen einfach mal abwarten, ich werde das schon schaffen und es ihnen zeigen.“