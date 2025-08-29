Ausstellung in Rielingshausen: Brandaktuelle Werke einer Hochbetagten

Die 92-jährige Line Klingler malt nicht nur, weil sie es studiert hat, sondern ihr die bildhafte Kunst ein tiefes Bedürfnis ist. Sie stellt in Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) aus.
Es sind nicht unbedingt die großen Namen, deren Werke im Kunststall am Weidenbach im Marbacher Stadtteil Rielingshausen ausgestellt werden. Dort, wo die Besitzerin Christiane Scheuing-Bartelmess und die Kunsthistorikerin Carla Heussler sich ins Zeug legen, um mehrfach im Jahr einen Querschnitt zeitgenössischer Kunst auch in ländliche Regionen zu tragen. Manchmal aber finden sich gerade dort Künstlerinnen oder Künstler ein, deren Lebensgeschichten so außergewöhnlich sind, dass sie einer hochgelobten Karrierestory durchaus standhalten können.