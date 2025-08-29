Ausstellung in Rielingshausen: Brandaktuelle Werke einer Hochbetagten

Die 92-jährige Line Klingler malt nicht nur, weil sie es studiert hat, sondern ihr die bildhafte Kunst ein tiefes Bedürfnis ist. Sie stellt in Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) aus.

Es sind nicht unbedingt die großen Namen, deren Werke im Kunststall am Weidenbach im Marbacher Stadtteil Rielingshausen ausgestellt werden. Dort, wo die Besitzerin Christiane Scheuing-Bartelmess und die Kunsthistorikerin Carla Heussler sich ins Zeug legen, um mehrfach im Jahr einen Querschnitt zeitgenössischer Kunst auch in ländliche Regionen zu tragen. Manchmal aber finden sich gerade dort Künstlerinnen oder Künstler ein, deren Lebensgeschichten so außergewöhnlich sind, dass sie einer hochgelobten Karrierestory durchaus standhalten können.

Kürzlich etwa war Line Klingler zu Gast in jener Kunstgalerie: im kleinen, urigen Raum hängen an den Wänden des früheren Kuhstalls, dessen Boden mit Flusskies und groben Findlingen an eine alte Römerstraße erinnert, die Werke einer hochbetagten Künstlerin. Die Stuttgarterin wird in wenigen Tagen 93 Jahre jung, so möchte man sagen. Denn die aufgeweckte, freundliche und dabei bescheidene Künstlerin wirkt offen und interessiert. Dass sie sich „immer noch weiter entwickelt und künstlerisch neue Ausdrucksmöglichkeiten für sich entdeckt“, wie Carla Heussler in der Laudatio verkündete, glaubt man auf Anhieb.

Line Klingler malte von Kindesbeinen an

Und wer Line Klingler vor sich stehen sieht, freut sich: hier steht ein Mensch, der gern lebt und dessen Lebenselixier das Malen ist. „Es ist mir ein Bedürfnis, mich auszudrücken“, sagt die Malerin, die von Kindesbeinen an malte und in deren Darstellungen sich bis heute der Ausdruck von Liebe wiederfindet.

„Die Liebe am Leben, aber auch an der Fruchtbarkeit“, betont Line Klingler, die ergänzt: „Ich habe gern gelebt. Deshalb habe ich auch fünf Kindern das Leben geschenkt.“ Dass in ihrem Leben nicht alles eitel Sonnenschein war, zeigen Schicksalsschläge wie diese: Ihre jüngste Tochter starb vor fünf Jahren an Krebs. Ihr Mann, dem sie beruflich zur Seite stand, ist ebenfalls von ihr gegangen. Auch die Weltlage macht der Seniorin zu schaffen. „Ich befürchte, dass die Politiker direkt auf einen Krieg hinarbeiten.“ Um aber ihre innere Stabilität weiter aufrechtzuerhalten, malt sie immer noch. „Es ist ein Drang tief aus mir heraus. Wenn ich jetzt damit aufhören würde, wäre es mit mir vorbei.“ Line Klingler erhält durch die Natur neue Lebenskraft. „Ich wohne von Bäumen und Wiesen umgeben. Bäume sind mir sehr nah und mir wichtig“, sagt die Künstlerin, die geheimnisvolle Landschaften zu kreieren weiß.

Stillleben entdeckt

Nachvollziehbar, dass sie Bäume häufig als Motiv für ihre Gemälde nutzt. Das gilt besonders für ihre Linolschnitte, die zuletzt einen größeren Raum bei ihr einnahmen. Neu hat Line Klingler das Stillleben für sich entdeckt. Zu sehen sind sie ebenfalls in der Verkaufs-Ausstellung. Dass Klinglers Schaffenskraft nicht abnimmt, dürfte auch an ihrer Lebensweise liegen: Sie lebt gesund und integriert in ihre Ernährung reichlich Obst, Gemüse und Salat. Alle zwei Wochen backt sie zwei Laib Brot.

Line Klingler aber hatte nicht nur gesundheitlich Glück. Sie machte das Abitur zu einer Zeit, wo dies für Frauen nicht selbstverständlich war und studierte an der Akademie in Stuttgart bildende Kunst. „Zwar erlaubte ihr Mann das Studium, doch musste sie es, wegen der Schwangerschaften, immer wieder unterbrechen. Als sie 1966 ihr Studium abschloss, war sie nicht nur Familienmanagerin und Mitarbeiterin im Ingenieurbüro ihres Mannes, sondern auch ausgebildete Malerin, die sich die Zeit für ihre eigentliche Profession mühsam abknapsen musste“, sagte die Kunsthistorikerin Carla Heussler.

Der Kunststall am Weidenbach ist noch am 30. sowie 31. August jeweils von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Am Samstag, 6. September, um 19 Uhr folgt die Finnisage, bei der Line Klingler anwesend sein wird.