In Remshalden-Buoch ist die bunte Welt von Playmobil zu bestaunen. Eine Ausstellung im Museum im Hirsch zeigt die Entwicklung der Kultfiguren von den allerersten Exemplaren bis heute.
Friedrich der Große, der Weihnachtsmann, Rotkäppchen und der Maler Vincent van Gogh haben etwas gemeinsam: Alle hat der Spielwarenhersteller Playmobil auf die Einheitsgröße 7,5 Zentimeter geschrumpft und tausendfach verkauft. Die Ausstellung „Kleine Playmobilwelten“ in Remshalden-Buoch (Rems-Murr-Kreis) zeigt bis zum 13. September an Beispielen, wie sich diese Welt verändert hat und erklärt, wieso die Figuren überhaupt entstanden ist.