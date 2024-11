Die Ausstellung im Urbanharbor in Ludwigsburg erreicht die magische Besuchermarke. Wer hatte am Samstag besonderes Glück?

Die Titanic hat offenbar eine besondere Anziehungskraft auf Menschen – und dementsprechend gut läuft die Ausstellung im Ludwigsburger Urbanharbor. Dort ist seit Mitte Juli „Titanic – Die Ausstellung“ zu sehen. Jetzt wurde der 100 000. Besucher willkommen geheißen.

Der Veranstalter spricht von einem „wahren Besuchermagneten, der Menschen nicht nur aus der Region, sondern auch ganz Deutschland und dem Ausland in den Ludwigsburger Urbanharbor lockt“. Am Samstag hatten drei Ausstellungsgäste besonderes Glück: Lothar, Lili und Livia Teifke waren Besucher Nummer 99 999 bis 100 001.

Seit Juli wird die Ausstellung im Urbanharbor gezeigt. Foto: Simon Granville

Nach einem kleinen Sektempfang überreichte Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht der völlig überraschten Familie eine Tasche mit zahlreichen Andenken an und eine Dauerkarte für „Titanic – Die Ausstellung“. „Es ist eine wunderbare Ausstellung, und wir sind sehr dankbar, dass sie uns hier in Ludwigsburg besuchen“, so Knecht: „100 000 ist eine stolze Zahl – schön, dass sie da sind!“

Im Anschluss begann die Familie das Abenteuer Titanic – das so zu einem doppelt besonderen Erlebnis wurde. Zu sehen sind in der Ausstellung nicht nur Modelle und Schautafeln, sondern auch Multimedia-Präsentationen und Original-Artefakte, die aus dem Schiffswrack geborgen wurden. Nachbildungen von Kabinen oder des durch den Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio berühmt gewordenen Treppenhauses lassen das Schiff – fast – wieder aus den Tiefen des Atlantiks auftauchen.

Die Titanic-Ausstellung wird noch bis Ende des Jahres in Ludwigsburg zu sehen sein. Ausstellungsort ist der Urbanharbor in der Grönerstraße 31. Tickets unter https://titanic-ausstellung.com.