1 Caro Gugu leitet das Projekt „Dein Körper ist genug“. Rund 100 Personen haben sich dafür bereits ablichten lassen. Foto: Martin Tschepe

Rund 100 Frauen und Männer haben für ein Foto-Shooting die Hüllen fallen lassen. Das hatte besondere Gründe. Das Ergebnis ist zu sehen in der Ausstellung „Dein Körper ist genug“ in Ludwigsburg.











Link kopiert



Der eigene Body hat Caro Gugu lange nicht gefallen. Die Schenkel: zu dick. Der Bauch: zu rund. Und überhaupt, ihr Körper entspricht nunmal nicht dem Idealbild, das in der Werbung so oft gezeichnet wird. Als ihr damaliger Freund sie vor vier Jahren verlässt, steigt ihr Selbstwertgefühl auch nicht, eher im Gegenteil. Damals, erzählt die Frau, die sich den Künstlernamen Gugu gegeben hat, sei sie auf Instagram zufällig über das Projekt „Dein Körper ist genug“ gestolpert – und sie war sofort angefixt, so die ehemalige Stuttgarterin, die heute in Berlin lebt und arbeitet.