Ausstellung in Ludwigsburg: Er hat Monrepos bauen lassen – die Geschichte von Carl Eugen

Carl Eugen zählt zu den bedeutendsten Herrschern in der württembergischen Geschichte. Im Ludwigsburg Museum werfen neue Exponate ein Licht auf das Leben des Herzogs.
Kaum jemand hat die württembergische Geschichte so geprägt wie Herzog Carl Eugen. Fast 50 Jahre lang regierte er das Land und hinterließ dabei ein bis heute sichtbares Erbe. Auf ihn gehen etwa die Hohe Karlsschule und die Württembergische Landesbibliothek zurück. Und er ließ zahlreiche Schlösser bauen: Neben dem Neuen Schloss in Stuttgart und Schloss Solitude zählt dazu auch Schloss Monrepos.