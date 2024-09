Ausstellung in Leinfelden-Echterdingen: Ein Bild aus Musberger Erde

1 Inspiriert von der Natur: Eva Doelker-Heim inmitten ihrer Werke Foto:

Die Musberger Galerie Altes Rathaus zeigt einen Monat lang Werke von Eva Doelker-Heim. Mit einem hat es eine besondere Bewandtnis.











Bald sind die Gemälde in der Musberger Galerie Altes Rathaus zu sehen, die Assoziationen an brechende Wellen hervorrufen mögen, an volle Wolken manchmal, an Dünen mitunter – je nach Farbgebung. Die Gomaringer Künstlerin Eva Doelker-Heim stellt ihre Farben selber her, aus Lapislazuli, Indigo, Erden, Pflanzen und Gesteinen, die sie in unterschiedlichen Weltgegenden gesammelt hat. „Eva Doelker-Heims Werke reflektieren die Beziehung des Menschen zur Natur“, heißt es auf ihrer Website – und dass sie manche Arbeiten bewusst den Naturgewalten aussetze: „Regen, Wind, Schnee oder das Meer hinterlassen Spuren auf den Werken.“