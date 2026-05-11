Ausstellung in Kornwestheim: Motive aus Kornwestheim und der Region – „Stadt-Land-Fluss“ neu interpretiert

Von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) nach ganz Deutschland – eine neue Ausstellung im Kleihues-Bau setzt bei ihrer Konzeption und den erwarteten Besuchern auf die ganze Region.
„Beim Ausstellungstitel Stadt-Land-Sehnsucht haben wir uns tatsächlich am Namen des Spiels orientiert“, sagt Museumsleiterin Saskia Dams beim ersten Rundgang schmunzelnd. Im hinteren Teil der Ausstellung im Kleihues-Bau in Kornwestheim kann man das beliebte Spiel „Stadt-Land-Fluss“, auf Holzbänken an einem großen Tisch wie auf einem Wanderparkplatz sitzend, auch spielen.