Ausstellung in Korntal-Münchingen: Puppenstuben und Kaufmannsläden zeigen den Wandel der Zeit im Kleinen

Das Heimatmuseum Münchingen entführt die Besucher in Miniaturwelten. Sie verzaubert mit dem Charme detailgetreuer Spielfiguren und Spielzeug von einst.
Puppenstuben von 1900 bis heute sind von Sonntag, 30. November, an im Heimatmuseum Münchingen zu sehen. „Spiel-Räume | Spiel-Träume? Tür auf in die Ideale der Zeit – Puppenstuben von 1900 bis heute“ lautet der Titel der Ausstellung. Deutlich wird in der Schau, wie sich auch die Funktion der Puppenstube gewandelt hat: Vom Prestigeobjekt adeliger Haushalte über die Wertevermittlung der Pädagogik des 19. Jahrhunderts bis hin zum freien Entfaltungsspielzeug in der heutigen Zeit.