Ausstellung in Korntal: Albrecht Breunlins spannende Kunst

Der Künstler Albrecht Breunlin zeigt seine Arbeiten zurzeit in der Galerie 4/1 in Korntal. Der Titel der Ausstellung sagt einiges: „In a manner of speaking“.
Text und Bild seien ihm gleich wichtig, betont der Künstler Albrecht Breunlin, der seine Arbeiten derzeit in der Galerie 4/1 in Korntal ausstellt. Breunlin malt nicht nur, sondern verfasst auch Texte. Und: Auf seinen Bildern finden sich ebenfalls Sätze oder Worte. Meist sind sie in Englisch, weil er sie Songtexten entnommen hat. Außerdem sei ihm das Englische näher, sagt er. „Das kommt aus mir selbst heraus.“