8 Ulrich Volkmer interessiert sich seit Jahrzehnten für die Strohgäubahn und ihre Geschichte. Klar, dass er an der aktuellen Ausstellung im Etterhof mitwirkt. Foto: Simon Granville

Um den Bau des Bähnle wurde lange gerungen. Heute blickt es auf eine 115 Jahre alte Geschichte zurück – und die dokumentiert derzeit eine Ausstellung im Hemminger Etterhof.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hemmingen - Rüben hat die Strohgäubahn einst transportiert, Muschelkalkschotter, Brocksteine, Postsendungen, ja selbst Fäkalien fuhren nebst Passagieren durch die Orte, und in den Farben Grün und Gelb rollen die Züge erst seit dem Jahr 2012: Im Etterhof in Hemmingen wird in die Vergangenheit katapultiert, wer die Jahresausstellung besucht. „Unser Bähnle – 115 Jahre Strohgäubahn – eine Zeitreise“ heißt die Schau, die am Sonntag (14 bis 17 Uhr) wieder öffnet.