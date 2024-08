Ausstellung in Heidelberg: Sex im Kontext der Kulturen und Epochen

Ausstellung in Heidelberg

11 Wie Biologie-Unterricht für Erwachsene: Bahname-Zeichnungen – mit Erklärungen, die man durchaus skeptisch lesen sollte. Foto: Tanja Meißner/Tanja Meißner

Internationale Künstlerinnen zeigen im Heidelberger Kunstverein postkoloniale, feministische Werke zu Sexualität, weiblichen Körpern, männlicher Anatomie und erneuern zum Teil künstlerisch altes Wissen.











Link kopiert



Biologie, Kunst, Geschichte, Literatur, Politik – die aktuelle Ausstellung im Heidelberger Kunstverein „Sex Reenchanted“ stellt Bezüge zwischen klassischen Bildungsgebieten und Sexualität her und zeigt feministische, postkoloniale Positionen dazu. Eine Art Versuch, altes Wissen zu erneuern, könnte man das nennen, was in der internationalen Gruppenausstellung, kuratiert von Mehveş Ungan, zusammentragen wurde.