Ausstellung in Fellbach: Zum Waldbaden in den Kunstvereinskeller

1 Martina Feth widmet sich dem Thema Wald. Foto: /Brigitte Hess

Martina Feth lädt in ihrer Ausstellung im Fellbacher Kunstvereinskeller zu „Shinrin Yoku“ ein. Was sich dahinter wohl verbergen mag? Bei der Vernissage am Freitag gibt es Antworten darauf.











Martina Feths Skulpturen und Bilder sind einfach erfrischend. Da steht er in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, der König des Waldes. Man kann ihn übers Sofa hängen, aber mit dem „röhrenden Hirsch“, dem Sinnbild des Spießbürgertums der aufstrebenden Bundesrepublik, hat er wenig gemein. Akribisch und in mehrfachen Schichten hat Martina Feth das stolze Tier, die Farne und Baumstämme in Acryl auf die Leinwand gebracht. Klassisch wirkt die Komposition und trotzdem sehr modern, das Geweih ist angeschnitten, der Hirsch leicht aus der Bildmitte verschoben.