Die Agentur Zeitenspiegel aus Weinstadt wurde 1985 gegründet. Ihr 40-jähriges Bestehen feiert die Reportergemeinschaft nun in einer prächtigen Jubiläumsausstellung in Fellbach.
Sie sind auf allen Kontinenten unterwegs, aber ihr Domizil haben die schreibenden und fotografierenden Journalisten der Reporteragentur Zeitenspiegel „in der schwäbischen Idylle Weinstadt“, wie das Team es selbst beschreibt. Im September 1985 gegründet, feiert die Agentur heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Gewürdigt wird das von diesem Donnerstag an in einer prächtigen Ausstellung in der Galerie der Stadt Fellbach.