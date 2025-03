Ausstellung in Fellbach: Irritierende Supermodels und schrillbunte Schallplatten

1 Birgit Unterweger präsentiert ihre Fotopainting-Motive. Foto: Brigitte Hess

Die neue Ausstellung im Kunst-Werk Fellbach trägt den Titel „Pop-Pen erlaubt“. Ein Schelm, wer Frivoles dabei denkt. Sinnlichkeit ist aber trotzdem zu entdecken.











Ein Büchse Sardinen gehört bei Peter Böhm regelmäßig zum Abendessen. Ob ihm das so häufig wirklich schmeckt, ist die Frage – aber er braucht die leeren Dosen für seine Kunst. Darin arrangiert der Architekt, der auch Kunstgeschichte studiert hat, kleine Traumszenen. Hier die Nixe, die von wohl gerundeten Strandgängerinnen begafft wird, dort kleine Figürchen aus dem Modellbau, die Felsen erklimmen. Sogar Madonnas berühmter spitzbrüstiger BH ragt herausfordernd aus der Dose. In mehreren Schichten gießt Peter Böhm seine Fantasien in Epoxidharz in die Büchse. Zum „Pop-Pen“ greift er, um Vinyl-Schallplatten schrillbunt zu bemalen.