Die süditalienische Stadt Cariati liegt direkt am Meer. Foto: Peter D. Hartung

In einer Fotoausstellung werden die kalabresische Stadt Cariati und ihre Bevölkerung vorgestellt. Mehr als 1000 Italiener von dort leben heute in Fellbach.









Mit dem Auto braucht man für die über 1600 Kilometer lange Strecke von Fellbach nach Cariati an der Küste Kalabriens in Süditalien mindestens 18 Stunden. Ein langer Weg, der in eine andere Welt führt. So haben es auch die Cariatesi empfunden, als sie in den 1950er bis 70er Jahren zum ersten Mal nach Fellbach gekommen sind. Zunächst nur Männer, zum Arbeiten, vor allem auf dem Bau. Nach und nach sind auch die (Ehe-)Frauen nachgekommen, es wurden Familien gegründet. Die meisten sind geblieben.