Ausstellung in der Wilhelma: Sensenmann heißt die schärfste Chili-Sorte der Welt

Ausstellung in der Wilhelma

5 Die Naschzipfel ist eine von rund 100 Chili-Züchtungen. Foto: Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

In Stuttgarts zoologisch-botanischen Garten hat die Chili-Ausstellung in den historischen Gewächshäusern begonnen. Noch bis Mitte Oktober sind rund 100 Züchtungen zu sehen – aber auch Chili-Schokolade oder Chili-Zahnpasta.











Link kopiert



Die zweite Hälfte des Sommers wird in der Wilhelma noch einmal so richtig „heiß“ – die Chili-Ausstellung hat begonnen. Im Wintergarten in der historischen Gewächshauszeile der Wilhelma werden nun, umrahmt von Palmen, rund 100 Chili-Züchtungen und einige der dazugehörigen Wildformen präsentiert. Dazu gibt es einen Schaukasten mit den weltweit aus Chilis hergestellten Produkten wie Chili-Schokolade oder Chili-Zahnpasta.