Ausstellung in der Wendelinskapelle: Erst New York und Tokio – jetzt sind seine Bilder in Weil der Stadt zu sehen

Der Künstler Michel Loth aus Riquewihr stellt zurzeit unter dem Titel „Émotions et Nature“ in der Wendelinskapelle in Weil der Stadt aus.
Es wird gehämmert, gebohrt, mit Laser und Wasserwaage ausgerichtet und immer wieder korrigiert. Dabei geht es auf deutsch und französisch hin und her. Die Hängung der Bilder von Michel Loth in der Weil der Städter Wendelinskapelle ist eine besondere Herausforderung, da die Arbeiten des Künstlers großformatig sind, die Kapelle eher klein. Doch schließlich ist das Werk vollbracht und auch die Helfer sind zufrieden. Die Ausstellung mit Bildern des Franzosen Michel Loth ist seit Sonntag in Weil der Stadt zu sehen.