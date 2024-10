Ausstellung in der Galerie Schlichtenmaier: Luzia Simons entlockt ihren Blumen neuen Zauber

1 Luzia Simons Foto: Domaine de Chaumont-sur-Loire/Eric Sander

Seit Jahren ist Luzia Simons die Blumenfrau unter den Künstlerinnen und Künstlern. Alles bekannt also. Wirklich? Die Galerie Schlichtenmaier präsentiert nun im Schloss Dätzingen viele neue Simons-Perspektiven.











Link kopiert



Von Brasilien aus geht es für Luzia Simons, 1953 in Quixadá geboren, zum Studium nach Paris. Geschichte zunächst, mit Abstand dann zieht es sie zur Kunst an die Sorbonne. Fast 40 Jahre lebt sie inzwischen in Deutschland, lange in Stuttgart, inzwischen in Berlin. Stuttgart aber bleibt eine feste Anlaufstelle. Von hier aus hat Claudia Emmert, heute Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen und designierte Direktorin des Kunstmuseums Bonn, als Leiterin des Kunstkontors des Deutschen Sparkassenverlags Simons in vielen Sammlungen platziert und immer wieder Ausstellungen organisiert. Und hier hat Luzia Simons in der Galerie Schlichtenmaier seit 2016 eine ständige Bühne.