Mindestens 21 Polizisten und Soldaten wurden zwischen 1941 und 1945 auf dem MG-Schießstand auf der Dornhalde hingerichtet. Eine Ausstellung in Degerloch erinnert an das Unrecht.
Das bewegende Schicksal von Ewald Huth ist erforscht. Seine Geschichte geht in Kürze so: Geboren 1890 in Hersfeld, Ausbildung zum Kirchenmusiker, Krankenpfleger im Ersten Weltkrieg, Chordirektor und Organist in Villingen. Verheiratet. Vater. Nazi-Gegner. Als ein Offiziersanwärter 1943 um die Hand einer seiner Tochter anhielt, ließ er diesen wissen, was er vom NS-Staat hielt: nichts! Auch im Gespräch mit einer Nachbarin äußerte er sich abfällig über die NS-Herrschaft. Daraufhin wurde er denunziert. Es folgte seine Einberufung als Gendarm, obwohl er im Ersten Weltkrieg aufgrund einer Sehschwäche für untauglich befunden worden war, später die Anklage wegen „Wehrkraftzersetzung“ und die Verurteilung zum Tode durch das SS- und Polizeigericht XI in Stuttgart mit Sitz in einer enteigneten Villa in der Wannenstraße 16; als Gendarm unterstand Huth der SS- und Polizeigerichtsbarkeit. Am 1. November 1944 wurde er auf dem Maschinengewehrstand des Schießplatzes auf der Dornhalde erschossen.