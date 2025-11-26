Ausstellung in Bietigheim-Bissingen: Schau zeigt „Wolken in der Kunst“

Seit Jahrhunderten arbeiten sich Künstler am Thema Wolken ab. Was suchen sie beim Blick in den Himmel? Die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen fragt nach.
Es ist die Königsdisziplin. Einen Würfel abzumalen, das mag man noch hinbekommen, ein Gesicht ist schon höhere Kunst. Aber Wolken zu malen, das ist wahrlich nicht jedem gegeben. Kaum hat man den Pinsel in den Farbtopf getunkt, ist das Motiv schon wieder entglitten und sind neue Formen entstanden. Wolken besitzen keine festen Konturen, sind obendrein räumlich, reflektieren das Licht und liefern ständig andere Farbnuancen. Da muss man schon viel Talent mitbringen, um das Himmelsschauspiel überzeugend auf der Leinwand wiederzugeben.