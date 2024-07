Ausstellung im ZKM Karlsruhe:: Flagge zeigen – Symbol zwischen Macht und Protest

1 Freiheit statt Hijab: Edith Dekyndts Motiv der fliegenden Haare wurde zum Symbol der iranischen Protestbewegung. Foto: Edith Dekyndt/VG Bild-Kunst, Bonn

Die ersten Menschen auf dem Mond rammten eine Fahne in die Erde. Flaggen markieren einen Machtanspruch. Aber was hat das mit Kunst zu tun? Antworten gibt es im ZKM Karlsruhe.











Es hätte so schön sein können: Fahnen, die wie Laub tänzeln, die sich in die Lüfte schwingen, schweben und gleiten. Leicht und behände fliegt der Stoff hinauf – und wären hier noch Menschen am Werk, könnte man sich ergötzen an Momenten voller Poesie, Sinnlichkeit, Freiheit. So aber bekommt man eine Ahnung davon, was passiert, wenn die moderne Welt Mensch erreicht, was sie so emsig anstrebt: absolute Perfektion und Präzision von Abläufen, die zentimetergenau und auf die Sekunde durchgeführt werden sollen.