Faszination Street Art: Wer malt die Straßenbilder? Was steckt hinter den bunten Werken – und wieso haben Frauen es in der Szene so schwer?
Ein Spaziergang durch den Leipziger Stadtteil Connewitz führt vorbei an Häuserzeilen, die mit Graffiti und Streetart übersät sind – ein wildes, urbanes Kunstbild. Wer in Bad Cannstatt mit der U-Bahn zum Wasen fährt und an der Haltestelle Mercedesstraße an der sogenannten „Hall of Fame“ vorbeikommt, wird von der bunten Vielfalt der gesprühten Bilder förmlich überwältigt. Banksy? Den kennen alle. Doch was steckt eigentlich hinter dieser urbanen Kunstform, die uns so fasziniert? Oder anders gefragt: Wer hat nicht schon einmal den Reiz verspürt, eine Wand zu bemalen?