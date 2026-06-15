Ausstellung im Shoppingcenter: Schumis Ferrari kommt ins Stern-Center Sindelfingen

Die neuen Eigentümer des Stern-Center in Sindelfingen haben zwei besondere Leihgaben von der Motorworld bekommen.

Was macht Michael Schumachers alter Ferrari im Sindelfinger Stern-Center? So fängt kein Schwabenwitz an, sondern die Woche in der Daimlerstadt. Ganz ohne Motorenheulen oder qualmendes Gummi, sondern mit reiner Muskelkraft, ist der Formel-1-Bolide am Montagvormittag durch die Gänge des Shoppingcenters geschoben worden. Auch ein zweiter Ferrari war dabei, die beiden Autos sind eine Leihgabe des Ferrari-Händlers Gohm in Böblingen. Sie sollen mehrere Monate in einem dafür hergerichteten Geschäftsraum zu sehen sein.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Center und dem Motorworld-Mieter Gohm hängt mit dem Eigentümerwechsel im Stern-Center zusammen. Im Februar hatte die Activ-Group, der auch die Motorworld gehört, das Stern-Center gekauft. Jetzt will sie mit der Ferrari-Ausstellung symbolisch frischen Wind in das Einkaufszentrum bringen.

Michael Schumachers Formel-1-Ferrari kommt nach Sindelfingen

Ebenfalls neu ist Claudio Bergfeld von der Activ-Group. Er wird zum 1. Juli das Centermanagement übernehmen. „Wir richten als erste neue Maßnahme einen Showroom für Autos ein. Darin soll es wechselnde Ausstellungen mit Partnern aus der Motorworld geben“, sagt Bergfeld. Das soll nicht nur das Center beleben, sondern auch eine Brücke schlagen zwischen den Nachbarstädten Böblingen und Sindelfingen. „Sindelfingen ist ja auch Autostadt“, sagt Bergfeld.

Zum Start in die neue Ära des Stern-Center ist eben das vielleicht berühmteste Auto der Rennsportwelt in Sindelfingen eingezogen. Der Ferrari nämlich, mit dem Michael Schumacher 2006 seinen 90. Grand Prix gewann – um im Anschluss seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekanntzugeben. Der rote Flitzer kam im Jahr 2023 nach Böblingen, nachdem der Gohm-Geschäftsführer Thorsten Gohm ihn als Preis beim Global Dealer Award gewann.

Ein Unikat aus Holz zieht im Stern-Center ein

Der andere Ferrari – der Omologata – ist längst nicht so berühmt, sei aber mindestens so besonders, sagt Bergfeld. „Das ist ein Fahrzeug, das es so nur einmal auf der Welt gibt“, sagt er. Ein VIP-Kunde habe es zusammen mit Ferrari entwickelt und bauen lassen. Wer dieser Promi ist, das wird nicht verraten. Nur so viel: „Das Auto stammt aus einer Sammlung.“ Der echte Omologata ist das zehnte sogenannte One-off-Modell mit V12-Frontmotor.

Der künftige Manager des Stern-Centers Sindelfingen, Claudio Bergfeld (links) mit Michael Tober vom Ferrari-Händler Gohm Böblingen. Foto: Julia Theermann

Tatsächlich kann man mit dem roten Traumauto allerdings nicht fahren – es handelt sich nämlich lediglich um ein Modell aus Holz. Was man dem Ausstellungsstück nicht ansieht. „Das Auto wurde zum Testen im Windkanal gebaut, um das echte Auto dann perfekt herzustellen“, sagt ein Sprecher von Gohm. Das echte Auto, das nach dem Modell gebaut wurde, hat 800 PS und beschleunigt von Null auf 100 in drei Sekunden.

Parken im Stern-Center bald ohne Schranke

Die Anlieferung der beiden Boliden hat am Montag jedenfalls schon Schaulustige angezogen. Angelockt von der Absperrung, zückten etliche ihre Handys, machten Fotos und Videos. Mindestens zwei bis drei Monate stehen die Autos nun in dem Geschäft neben Fielmann im Erdgeschoss des Centers.

Auch für das Stern-Center selbst stehen Veränderungen an. „Wir merken, dass das Stern-Center den Sindelfingern am Herzen liegt. Und es wurde einfach jahrelang nicht wirklich was damit gemacht“, sagt Bergfeld. „Wir wollen anpacken und das Stern-Center zurück zu seinem alten Glanz und den Sindelfingern ihr Stern-Center zurückbringen.“ Dafür brauche es Änderungen am Konzept des Centers. Viel verraten will Bergfeld davon aber noch nicht. Nur so viel: „Wir werden auch bauliche Veränderungen vornehmen“, sagt er. Neue Mieter sollen einziehen, der Leerstand soll bekämpft werden.

Zwei Dinge verrät Bergfeld aber schon. Am 4. September soll die Disco wieder öffnen, die jahrelang im Untergeschoss des Stern-Centers die Feierlustigen angezogen hat. Ein neuer Pächter werde das ehemalige Benny Blanko unter dem Namen Almrausch wiedererwecken.

Eine weitere Änderung betrifft das Parkhaus. „Kleine Änderung, große Wirkung“, hofft Bergfeld. Die Schranken, die Ein- und Ausfahrt regeln, kommen bald weg. Ersetzt werden sie durch ein System, das beim Einfahren die Nummernschilder fotografiert. Aber: „Die Parkgebühren bleiben erst einmal so, wie sie sind“, verspricht der zukünftige Centermanager.