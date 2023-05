6 Die realen Liebenden Heinz und Suse freuen sich live und in Farbe über ihr künstlerisches Ebenbild in Schwarz-Weiß. Foto: Simon Granville

Immer denselben Menschen zu lieben, ist eine Kunst. Die Fotografin Loredana Nemes geht dem Geheimnis auf die Spur – jetzt zu sehen im Ludwigsburg Museum.









Ludwigsburg - Was ist Liebe? Wohl kaum ein Thema wurde so oft besungen und in Zeilen gefasst – dabei ist Liebe im Grunde genommen etwas, das sich gar nicht fassen oder begreifen lässt. Und doch hat sich die Künstlerin Loredana Nemes an diese schwierige Aufgabe herangewagt und versucht, Liebe in Fotos und lyrischen Texten zu greifen und spürbar zu machen. Dabei geholfen haben ihr 14 Paare aus dem Raum Ludwigsburg, alle seit vielen Jahrzehnten verheiratet und in tiefer Liebe miteinander verwachsen, ohne ihre eigenständige Persönlichkeit dabei aufzugeben. Ob und wie es Nemes gelungen ist, lebenslange Liebe mit einer analogen Kamera festzuhalten und auch Außenstehenden, die die Paare gar nicht kennen, ein Gefühl von deren inniger Verbundenheit zu vermitteln, davon können sich die Besucher des Ludwigsburg Museums noch bis zum 19. September persönlich einen Eindruck verschaffen. „Immergrün“ heißt die Ausstellung.