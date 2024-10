Ausstellung im Leonberger Rathaus zum Hospiz-Jubiläum: Einladung zum Dialog über das Lebensende

1 Die Ausstellung setzt sich mit Fragen zur Endlichkeit des Lebens auseinander. Foto: /Simon Granville

Es ist ein Thema, über das niemand gerne spricht in einer Gesellschaft, die immer gesünder und leistungsfähiger werden will. Doch es ist ein Thema, das jeden irgendwann trifft – das Sterben. Vor 30 Jahren wurde der Ambulante Hospizdienst ins Leben gerufen, mit dem Ziel, sterbende Menschen in ihrer häuslichen Umgebung, in Krankenhäusern und in sonstigen Einrichtungen zu begleiten. Seit 25 Jahren bietet das Leonberger stationäre Hospiz Menschen im letzten Lebensstadium einen geschützten Raum. Das Hospiz feiert in diesem Jahr somit ein zweifaches Jubiläum. Aus diesem Anlass findet vom 8. bis 24. Oktober die Jubiläumsausstellung „Dialog mit dem Ende“ im Foyer des Neuen Rathauses Leonberg statt. Die Ausstellung thematisiert die Endlichkeit des Lebens und regt somit zum Nachdenken an über ein schwieriges und zugleich alltägliches Thema.