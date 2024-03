Ausstellung im Kunst-Werk Fellbach: Aquarellfarben, Mosaiksteine und Türme

Sabine Scharkowski und Simone Weigend kennen sich schon seit dem Studium in den 1980er Jahren. Beide haben an der Merz-Akademie Grafikdesign studiert und sich danach trotz Familie und Beruf nie aus den Augen verloren. Die beiden sind seit geraumer Zeit Mitglieder beim Verein Kunst-Werk in der Schorndorfer Straße in Fellbach, das haben sie mit Hildegard Heinze gemein. Aber nicht nur das.

Alle drei hatten den Wunsch, im Kunst-Werk auszustellen. Dort ist die Liste derjenigen, die in der Galerie des Vereins ausstellen wollen, mittlerweile sehr lang. So kam die Idee auf, eine Gemeinschaftsausstellung zu machen. Am Freitag wird sie eröffnet, sie trägt den Titel „Transparenz trifft Farbe“.

Hildegard Heinze gehört zu den ersten Mitgliedern im Kunst-Werk

Hildegard Heinze liebt das große Format. Sie habe fast 1000 Bilder in ihrem Fundus, erzählt die Yoga-Lehrerin aus Kernen. Heinze hat Mitte der 1980er Jahre die Freie Kunstakademie in Nürtingen besucht. Sie gehört zu den ersten Mitgliedern im Kunst-Werk, hat dort ein Atelier und malt am liebsten mit mit starken Acrylfarben abstrakt. „Die geometrischen Elemente“, die sie immer wieder, aber nicht immer einbaut, „geben meinen Bildern Kraft“, sagt sie.

Hildegard Heinze schaut auf ihre schwungvollen, großformatigen Bilder, meist wählt sie das Quadrat, selten das Rechteck. Sie freut sich, dass sie eher aus dem Zufall heraus mit den Kolleginnen eine stimmige Ausstellung konzipiert hat. „Unsere Arbeiten passen wunderbar zusammen, ohne dass wir uns abgesprochen hätten.“ Der Titel „Transparenz trifft Farbe“ stellt alle drei zufrieden und hat sich einfach ergeben.

An diesem Freitag, 8. März, dem Internationalen Frauentag, wird die Schau um 19 Uhr bei einem Sektempfang in der Galerie des Kunst-Werks eröffnet. Die musikalische Begleitung dazu übernehme „Mussorgsky Meets Lucky Luke“, so heißt es in der Einladung für die üppig bestückte Verkaufsausstellung. Dass sie für die Vernissage just den Weltfrauentag gewählt haben, sei ihnen gar nicht aufgefallen, sagt Hildegard Heinze, aber „jetzt passt es doch wunderbar“.

Die drei gingen pragmatisch vor. Sie haben schon länger festgestellt, dass ihre Arbeiten gut zusammenpassen, sich Synergien entwickeln lassen. Sabine Scharkowski und Simone Weigend tauschen sich alle sechs Wochen aus, arbeiten aber getrennt, zu Hause. Simone Weigend, die gerne „mit den Händen arbeitet“, hat sich von der Zeichnung und der Malerei hin zum Arbeiten mit Mosaiksteinen entwickelt. 2005 hat sie einen Mosaik-Workshop belegt. Das ergänzt sich nun wunderbar mit den Aquarell-Arbeiten von Sabine Scharkowski. Die gibt mit ihren Zeichnungen sozusagen Thema und Farbwelt vor, Simone Weigend legt ihre Steine – transparent, bunt, verschlissen und kantig – drüber, dazu, davor und daneben. Es entstehen dreidimensionale Arbeiten, die immer das Quadrat als Grundform haben. Der Stuttgarter Fernsehturm passt in dieses Quadrat, auch der Eiffelturm. Ihre kleinen Formate der kleingliedrigen, zarten Arbeiten kokettieren mit den mächtigen Bildern von Hildegard Heinze. „Türme sind ein klassisches Thema von uns“, sagt Simone Weigend. Sie lässt die Mosaiksteine aus den Bildern herauswachsen, nachdem Sabine Scharkowski das Motiv mit Aquarellfarben vorgegeben und erzählt hat. Simone Weigend ist die Sammlerin, sie findet passende Miniaturautos zum Thema, aber auch Wurzeln, die sie in die Mosaikformen hinein schmiegt. Bei diesen Skulpturen ist Sabine Scharkowski außen vor.

Ein Trio mit unterschiedlichen Ansätzen

Es ist interessant, wie sich das Trio mit seinen ganz unterschiedlichen Ansätzen bei „Transparenz trifft Farbe“ gegenseitig mitnimmt. Schön, dass sie sich bei dieser Gemeinschaftsausstellung zusammengefunden haben und sich für ihren weiteren künstlerischen Weg inspirieren werden.

Die Ausstellung „Transparenz trifft Farbe“ ist an den Wochenenden vom 9. bis einschließlich 24. März bei freiem Eintritt zu sehen. Die Galerie hat immer samstags und sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Schorndorfer Straße 33 in Fellbach geöffnet.