Ausstellung im Hospitalhof: Wie jüdische Ärzte in Stuttgart verfolgt wurden

Die Ausstellung „Fegt alle hinweg“ im Stuttgarter Hospitalhof widmet sich dem Berufsverbot für jüdische Mediziner, das vor 88 Jahren von den Nazis verhängt wurde.
Sie hatte gehofft, irgendwann ihre Mutter wiederzusehen, die in Murrhardt zurückgeblieben war. Doch als die Ärztin Alice Naegele-Noerdlinger (1890– 1961) mit ihrem Mann, dem Maler Reinhold Naegele, 1939 ihre Flucht aus Stuttgart ins Ausland antrat, war das Lebewohl endgültig: Wenige Monate zuvor, im September 1938, wurde jüdischen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland ein Berufsverbot erteilt.