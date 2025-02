Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart: Dieser Bademeister versteht sich als Poolpädagoge

Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart

1 „Es ist mehr als aufpassen, das keiner versauft“: Ebbe Kögel war zwölf Jahre lang Bademeister. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Für Ebbe Kögel, der bei einer Führung mit dem Kurator Sebastian Dörfler durch die Ausstellung „Frei Schwimmen. Gemeinsam?!“ im Haus der Geschichte aus seiner beruflichen Episode erzählt, sind Freibäder „Integrationsmaschinen“.











Bademeister sind die heimlichen Herrscher in ihrem Reich. Geben sich, zwischen all den Halbnackten, nie eine Blöße und achten im Frei- und Hallenbad streng darauf, dass es gesittet zugeht und die Regeln eingehalten werden. Wehe, wenn übermütige junge Kerle von der Seite ins Becken hüpfen. Oder auf der Liegewiese herumkicken. Da können die Respektspersonen sehr ungemütlich werden. Der schnauzbärtige Vertreter dieses Berufsstandes, der einst im Inselbad in Untertürkheim abgelichtet wurde, hätte auch ein Gendarm sein können. Oder ein Feldwebel.