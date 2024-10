Ausstellung im Galerieverein: Nach 43 Jahren stellen „Die Drei“ wieder gemeinsam in Leonberg aus

1 Peter Degendorfer, Wolfgang Thiel und Hans Mendler (von links) stellen im Leonberger Galerieverein aus. Foto: privat

Der Lokalmatador Hans Mendler sowie seine Studienfreunde Wolfgang Thiel und Peter Degendorfer sind zu Gast in den Räumen des Galerievereins.











Link kopiert



Einen spannenden Mix präsentieren die Kulturverantwortlichen der Stadt Leonberg in der aktuellen Ausstellung im Galerieverein. Drei Künstler, die manches gemeinsam haben, präsentieren ihre Werke, deren Unterschiede sofort ins Auge fallen. Hans Mendler, Peter Degendorfer und Wolfgang Thiel sind Anfang der 1950er-Jahre geboren und haben gemeinsam an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert. Dort begegneten sie sich zum ersten Mal 1972 in der Klasse von Professor Hugo Peter. Und „Die Drei“, so der Titel der aktuellen Ausstellung, haben als junge Künstler schon einmal zusammen in Leonberg ihre Arbeiten gezeigt. Das war 1981 in der ehemaligen Galerie Leon’Art von Paul Prexler in der Bahnhofstraße. „Restfigur“ lautete damals der Titel der Ausstellung.