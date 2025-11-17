Ausstellung im Frauenhaus: „No! Stop!“ – Schülerkunst macht sexuelle Gewalt sichtbar

Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und der Elly-Knapp-Realschule haben sich mit dem Thema sexuelle Gewalt auseinandergesetzt. Die Kunstwerke werden im Frauenhaus ausgestellt.
Wer derzeit den ersten Stock des Frauenhauses in Ludwigsburg aufsucht, wird von allen Seiten mit Schlagwörtern wie „No!“ oder „Stop!“ überflutet. In den Räumen des Vereins Frauen für Frauen e.V. ist derzeit eine Ausstellung zum Thema „Sexuelle Gewalt hat keinen Platz“ aufgebaut. Zu sehen sind Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern, die sich mit dem Thema im Unterricht auseinandergesetzt haben.