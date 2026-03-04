Ausstellung im Europaparlament: Ein Düsseldorfer Karneval-Scherzkeks provoziert in Brüssel

Im Europaparlament wird eine Auswahl der bekannten politischen Motivwagen des Karnevalswagenbauers Jacques Tilly gezeigt. Nicht alle sind damit einverstanden.
Die extremen Rechten möchten Jacques Tilly am liebsten aus dem Europaparlament werfen. In einem offiziellen Schreiben protestiert die rechtspopulistische ECR-Fraktion gegen die Ausstellung des Düsseldorfer Karnevalwagenbauers in den Räumen des Spinelli-Gebäudes in Brüssel. Man respektiere die deutsche Karnevalstraditionen, heißt es darin, aber diese Darstellungen seinen schlicht unanständig. Jacques Tilly nimmt es gelassen, der Mann ist Ärger gewöhnt.