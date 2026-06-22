Ausstellung gegen Diskriminierung: „Dicksein wird als Schuldfrage ausgelegt - Zweite FETT.-Ausstellung eröffnet

„Ich bin dick. Das ist nichts Schlimmes. Es gibt weitaus schlimmere Dinge: egoistisch sein zum Beispiel. Oder rechts zu sein", sagt Maya Dempf, Stuttgarter Social-Media-Aktivistin und Journalistin. Dabei macht sie klar: „Aussehen und Körper sind politisch. Wir müssen uns eingestehen, dass es Diskriminierung gibt und wir Körper unterschiedlich behandeln."

In der aktuellen Ausstellung „FETT. Eine Ausstellung über Körper, Kämpfe und gegen Stigma" von Maya Dempf (25), Corinna Schneider (31), Anna Cornelius (31) und Charlotte Wittmer (26) im Württembergischen Kunstverein Stuttgart geht es genau um dieses Thema.

Es ist bereits das zweite Mal, dass das Team eine Ausstellung organisiert hat. Im November waren sie noch im Utopia Kiosk zu Gast. Jetzt präsentieren sie ihre Arbeit im Württembergischen Kunstverein.

Eröffnet wurde die Ausstellung am 19. Juni mit Live-Musik der DJ AtteRyak. Am Samstag arbeitete der Verein das Thema dann filmisch auf: Der Kurzfilm „Anna“ erzählt nüchtern und zerbrechlich von den Kindheitserfahrungen als dicke Person, der Film „BeYou“ macht einen dicken Körper durch die Farbe Gold zum Kunstwerk und „Die gemeinen Kleinigkeiten" thematisiert die alltäglichen Abwertungen, spitzen Kommentare und scheinbar gut gemeinten Ratschläge, die an eine mehrgewichtige Person gerichtet werden.

Vom Utopia Kiosk zum Kunstverein - FETT.-Ausstellung geht in die zweite Runde

Was ist dieses Jahr anders? Der Schwerpunkt des Projekts, sagen die Veranstalter:innen. Während im letzten Jahr Einzelpersonen im Fokus standen, wurden in diesem Jahr dicke Personen als Gemeinschaft abgebildet. „Wir haben gemerkt, wie groß der Wunsch nach Gemeinschaft und Austausch war", meint Maya Dempf. „Dicksein wird als eine individuelle Schuldfrage ausgelegt", erzählt sie. Dicke Menschen fragen sich oft: Warum geht es nur mir so? Dadurch ist man allein und isoliert. Auch Maya ist so auf die Idee zum Projekt gekommen.

FETT--Austellung Kunstverein: Am Samstag wurden auch verschiedene Filme gezeigt. Foto: Christian Hass

„Ganz lange habe ich gedacht, ich sei das Problem, bis ich verstanden habe: Das Problem ist ein gesellschaftliches." Sie wollte, dass Betroffene verstehen, dass sie mit ihrer Diskriminierungserfahrung nicht allein sind. Von dünnen Menschen wünscht sie sich, dass sie anerkennen, dass es diese Art der Benachteiligung gibt. Sie empfiehlt: „Um inklusiv zu kommunizieren, verwendet man am besten den Begriff dick_fett."

Selbstbewusstsein schützt vor Diskriminierung nicht

Die 31-jährige Kunsttherapeutin Anna Cornelius sagt, dass sie sich nach wie vor in einem Lernprozess befindet. Für sie sei es ein „großes Learning" gewesen, dass sie beim Fotografieren von dicken Menschen andere Dinge beachten muss. „Dicke Körper müssen anders platziert werden, damit beim finalen Foto die gleiche Nähe hergestellt wird", berichtet sie.

FETT.-Austellung Kunstverein: Gezeigt werden Plakate, Fotos, aber auch Videos und Objekte. FOTO: CHRISTIAN HASS Foto: Christian Hass

Was wünscht sich Maya Dempf als Betroffene von dünnen Menschen? Dass sie sich zurücknehmen, zuhören und ihre eigene Fettfeindlichkeit hinterfragen, lautet Mayas Antwort. Die 25-Jährige gibt ihrem eigenen Körper einen neutralen Stellenwert. Und trotzdem: Ihr Körper entscheidet nach wie vor, wie sie von anderen behandelt wird. „Auch wenn ich selbstbewusst bin, schützt mich das nicht vor Diskriminierung", sagt sie. „Die Reaktionen anderer liegen nicht in meiner Hand."

Das Projekt wurde im November 2025 noch von der Stadt Stuttgart unterstützt. Diese Förderung wurde 2026 gestrichen, da keine Doppelförderung möglich war. Das war für die jungen Frauen eine Herausforderung. Das Kollektiv finanziert sich derzeit aus Spenden.

Für die Zukunft wünschen sich die Künstler:innen, „dass die Ausstellung in ganz vielen Städten gezeigt und gefördert wird". Das Team wird auch einen Stand beim Draufsicht Festival, das vom 31. Juli bis zum 1. August auf der Karlshöhe stattfindet, haben. Und die vier verraten: Derzeit laufen Planungen für weitere Ausstellungen im kommenden Jahr.

FETT.-Ausstellung, Württembergischer Kunstverein, Schlossplatz 2, Stuttgart-Stadtmitte, bis 10.7.26