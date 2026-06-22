Ausstellung gegen Diskriminierung: „Dicksein wird als Schuldfrage ausgelegt - Zweite FETT.-Ausstellung eröffnet

Gegen Stigma und für Gemeinschaft: Die Ausstellung „FETT" im Kunstverein Stuttgart thematisiert Körperpolitik und den Kampf gegen alltägliche Diskriminierung.
„Ich bin dick. Das ist nichts Schlimmes. Es gibt weitaus schlimmere Dinge: egoistisch sein zum Beispiel. Oder rechts zu sein", sagt Maya Dempf, Stuttgarter Social-Media-Aktivistin und Journalistin. Dabei macht sie klar: „Aussehen und Körper sind politisch. Wir müssen uns eingestehen, dass es Diskriminierung gibt und wir Körper unterschiedlich behandeln."