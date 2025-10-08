Drei Stuttgarter Künstlerinnen zeigen im Utopia Kiosk die Ausstellung „FETT. – über Körper, Kämpfe und gegen Stigma“. Es geht um Gewichtsdiskriminierung und Fettfeindlichkeit.
Der Titel ist schlicht und provokant: „Fett.“ „Den Punkt soll man ruhig mitsprechen“, erzählt Maya Dempf (24), eine der drei Veranstalterinnen der gleichnamigen Ausstellung, die Ende November im Utopia-Kiosk zu sehen sein wird. Für Aufsehen sorgen die Studentin und ihre Kolleginnen Anna Cornelius (30), Kunsttherapeutin, und Corinna Schneider (30), im Projektmanagement, zurzeit bei Instagram. Dort veröffentlichen sie regelmäßig Aussagen, mit denen sich Menschen mit Übergewicht konfrontiert sehen. Beklemmende Zeilen wie diese sind dort zu lesen: „Meine Mutter zeigte auf ein ‚dickes‘ Kind und sagte: So willst du doch nichts aussehen, oder?“ – und das ist noch eines der harmloseren Zitate.