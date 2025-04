Ausstellung der Nabu-Fotogruppe: Darum meiden die Fotografen diesmal bunt

1 Uwe Schmietainski (vorne) und Ernst Stadler verschönern das Hemminger Rathaus mit ihren Fotos. Die neue Ausstellung „Monochrome Natur“ wird am 7. April eröffnet. Foto: Simon Granville

Wer braucht schon viele Farben, wenn es in der Natur zahlreiche einfarbige Motive gibt? Was die Hobbyfotografen aus Hemmingen und Umgebung weltweit alles aufgespürt haben, ist jetzt zu sehen.











Eine Ameise, die auf einem Hibiskus krabbelt, eine Hyäne im Gras in Südafrika, Eisberge in Island: Die Frauen und Männer der Nabu-Fotogruppe aus Hemmingen und der Umgebung zeigen auch in ihrer neuen Ausstellung Motive, die sie auf der ganzen Welt aufgespürt haben. Wann und wo sie ihre Bilder aufnehmen, bleibt grundsätzlich ihnen überlassen. Gesetzt ist lediglich das Motto beziehungsweise die Art des Motivs. Sonst seien die Hürden zu hoch, meint Uwe Schmietainski, der Sprecher der Fotogruppe. „Monochrome Natur“ lautet das Thema der kommenden Ausstellung. 20 Bilder hängen bereits im Hemminger Rathaus, eröffnet wird die neue Schau an diesem Montag. „Das Leben ist bunt. Um den Blick zu schärfen, widmen wir unsere nächste Ausstellung diesem Thema“, sagt Uwe Schmietainski.