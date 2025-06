Ausstellung bei der VR-Bank: Ein Hauch von Goldrausch in Markgröningen

1 Die Ausstellung entführt in die Welt des Goldes. Foto: VR-Bank Ludwigsburg

Bei einer interaktiven Ausstellung in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) können Besucher viel über Gold und die damit verbundene Wertanlage erfahren.











Ein Gold-Tresor der besonderen Art ist aktuell im Foyer der Geschäftsstelle Markgröningen der VR-Bank Ludwigsburg zu erkunden. Besucher erhalten in der interaktiven Ausstellung „Erlebnis Gold-Tresor“ Einblicke in die Geschichte des gelben Edelmetalls und Informationen rund um Gold als Wertanlage. Interessierte können laut Mitteilung der VR-Bank bis 23. Juli in die geschichtsträchtige Vergangenheit des Edelmetalls eintauchen und bekommen die wichtigsten Fragen rund ums Gold beantwortet. In dem begehbaren Tresor bieten Touchscreens Geschichten und Expertenwissen. Die Ausstellung führt interaktiv und emotional in die Produktpalette von Edelmetallen ein, informiert über den Produktlebenszyklus des Goldes und stellt Vintage-Gold als nachhaltigeres Goldprodukt vor.