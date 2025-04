Ausstellung: Architektur am Bodensee: Nie gebaute Architektur vom Bodensee in Stuttgart zu sehen

16 Eine Brücke über den Bodensee: Damals war diese Idee aus der Notwendigkeit heraus geboren, auf den wachsenden Verkehr zu reagieren. Vorangetrieben hatte die Idee der Autobrücke damals der FDP-Stadtrat und Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Konstanz, Josef Hund. Ihm diente die Fehmarnsund-Brücke an der Ostsee als Vorbild. Foto: Demag

Eine Ausstellung über nie realisierte Bauwerke am Bodensee kommt nun von Kreuzlingen nach Stuttgart. Die „geplatzten Stadt(t)räume“ reichen von einer Brücke über den See bis zu einem schwimmenden Konzerthaus vor Konstanz.











Viele Stuttgarter zieht es in diesen ersten Frühlingstagen an den Bodensee – doch nun kommt dieser zu uns. Zumindest durch die Ausstellung „Geplatzte Stadt(t)räume – Eine Reise durch Konstanz/Kreuzlingen“, die zuvor im Schweizerischen Kreuzlingen zu besichtigen war. Sie zeigt utopische Bauten am See.