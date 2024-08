Ausstellung Alfred Kubin in Wien: Angst vor Krieg, Frauen und dem Leben

1 Mit großen Schritten und Eifer in die Schlacht: Alfred Kubins Zeichnung „Der Krieg“ (um 1918) Foto: Albertina Wien/Eberhard Spangenberg, München

Die Albertina Modern in Wien widmet sich in einer großen Sonderausstellung dem eigenwilligen wie intensiven Werk Alfred Kubins.











Der Mensch ist schlecht. Dass Künstler das aber so unverhohlen zeigen, ist nicht selbstverständlich. Deshalb sind die Zeichnungen von Alfred Kubin auch heute – fast 150 Jahre nach seiner Geburt – noch schaurig anzuschauen. Der österreichische Künstler war ein Einzelgänger und litt unter psychischen Problemen. Seine Qualen verarbeitete er in düsteren Visionen und Szenarien, in denen er Zwangsvorstellungen, sexuelle Ängste und Gefühle des Ausgeliefertseins zum Ausdruck brachte. Die Albertina Modern in Wien widmet sich nun in einer großen Sonderausstellung diesem eigenwilligen wie intensiven Werk und zeigt, wie erstaunlich offen und kompromisslos seine Zeichnungen oft waren – ob es um den Krieg ging, um Schwangerschaft, Tod oder Gewalt.