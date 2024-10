Aussprache entwickelt sich übel: Beziehungstat? Mann wird gewürgt und angespuckt

1 Die Polizei ermittelt in einem Fall, dessen Hintergründe noch nebulös sind. Foto: (Archiv) dpa/Roland Weihrauch

In Bönnigheim im Kreis Ludwigsburg haben sich ein 19-Jähriger und eine gleichaltrige Frau zu einer Aussprache getroffen. Dabei wurde der junge Mann von einem Unbekannten überfallen.











Dieses Treffen wird ein 19-Jähriger wahrscheinlich sein Leben lang in unguter Erinnerung behalten: als er am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in der Sophie-La-Roche-Straße in Bönnigheim im Bereich des dortigen Spielplatzes mit einer Gleichaltrigen zu einer Aussprache zusammengekommen war, wurde er plötzlich von einem Unbekannten überfallen.