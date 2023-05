9 Ein super Platz, um Sonnenuntergänge zu beobachten. Foto: Ralf Poller

Auf dem Wunnenstein in Großbottwar zieht wieder Leben ein. Andreas Müller will im Sommer mit dem Aussichtsreich durchstarten und Gäste aus der Region Stuttgart locken. Nicht nur mit einer fantastischen Aussicht.









Heruntergekommene Bierbänke, Berge voller Laub, Dreck und ein marodes, schimmeliges Haus: Die Gaststätte am Wunnenstein in Großbottwar war in den vergangenen Jahren wahrlich kein Ort, der Besucher anlockte. Rund 15 Jahre lang befand sich das ehemalige Restaurant, das wohl bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet wurde, im Dornröschenschlaf. Verlotterte immer mehr. Bis jetzt. Rund zweieinhalb Jahre hat Andreas Müller alles gegeben, um dem Ort neues Leben einzuhauchen. Mit Erfolg. Entstanden ist ein helles Restaurant mit großer Aussichtsterrasse, neuen Möbeln, Winter-Iglus und Beach-Bar. Mit seinem Aussichtsreich will er nun Besucher aus der ganzen Region Stuttgart anlocken und einen neuen Ausflugs-Hotspot schaffen.