Schöne Aussicht garantiert: der Burgholzhofturm

Seit zwei Jahrzehnten kümmert sich der Förderverein Burgholzhofturm um die Bewirtschaftung des beliebten Ausflugsziels. Die diesjährige Saison läuft noch bis 23. Oktober.















Der Aussichtsturm im Stadtteil Burgholzhof hat eine bewegte Geschichte. Errichtet wurde er 1891 vom Verschönerungsverein Cannstatt – für 12 000 Mark, die unter anderem aus Spendengeldern stammten. Das denkmalgeschützte Wahrzeichen Bad Cannstatts, das zum Teil aus Travertin, zum Teil aus Backsteingemäuer besteht, diente im Zweiten Weltkrieg als Beobachtungsposten, überstand die Angriffe der alliierten Bomber im Gegensatz zum Hasenbergturm und dem Degerlocher Turm unversehrt. Und dennoch geriet das 27 Meter hohe Bauwerk im Anschluss mehr und mehr in Vergessenheit. Mitte der 1960er Jahre wurde der Burgholzhofturm dauerhaft geschlossen, da er damaligen Sicherheitsstandards nicht mehr entsprach und es keine Mittel für den Betrieb gab.

Renovierung in den 1980er-Jahren

Einen neuen Anlauf nahm Pro Alt-Cannstatt 1984. Der Verein setzte sich für die Renovierung ein, steuerte mithilfe von Spenden 10 000 Euro bei. Den Löwenanteil in Höhe von 312 000 übernahm die Stadt, die seit der Zwangsauflösung des Verschönerungsvereins Cannstatt im Jahr 1937 durch die Nationalsozialisten im Besitz des Turms ist.

Förderverein organisiert Bewirtschaftung

Seit 1987 ist der Aussichtsturm für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Im Jahr 2000 gründete sich der Förderverein Burgholzhofturm mit dem Ziel, das Bauwerk zu unterhalten und es von Mai bis Oktober an Wochenenden zu bewirtschaften. Immer samstags und sonntags können Spaziergänger tagsüber an dem Aussichtsturm Rast machen. Bis zur Winterpause finden noch acht solcher Turmbetreuungen statt. Am 3. und 4. September übernimmt die Karneval-Gesellschaft Grün-Weiss Stuttgart die Verpflegung. Eine Woche später wirft der Square-Dance-Verein Tamburin Stuttgart jeweils von 11 bis 18 Uhr den Grill an. Am 22. und 23. Oktober beenden die Leichtathleten des Turnerbunds Bad Cannstatt die Saison.