Aussichten: Wo die Chancen auf weiße Weihnachten am höchsten sind

Schnee zu Weihnachten? In einigen Regionen könnten an den Festtagen weiße Flocken fallen, doch vielerorts bleibt es grün – und die Nächte werden besonders kalt.
Offenbach - Mit dem Start der Weihnachtswoche wird es kälter in Deutschland, örtlich kann es im Süden sogar Chancen auf weiße Weihnachten geben. "Sowohl für Meteorologen als auch Winter- und Weihnachtsfreunde gibt es gute Nachrichten, denn es droht ein Kaltlufteinbruch mit örtlichen Schneefällen - und das pünktlich zu Heiligabend", sagt Oliver Reuter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Allerdings handle es sich wohl nur um leichten Schneefall in einzelnen Regionen.